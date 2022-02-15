Лавров предостерёг ОБСЕ от кровавых диверсий в Донбассе по косовскому сценарию

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После переговоров с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что ОБСЕ в Донбассе не совершит кровавой провокации, как в свое время в Косово.

Глава МИД России напомнил, что тогда провокация ОБСЕ в Косово стала спусковым крючком для агрессии НАТО против Югославии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе общения главы МИД Польши и России обсудили и внезапное решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

«Я надеюсь, что все причины, которые побудили отдельных участников ОБСЕ отозвать своих мониторов из этой миссии, связаны исключительно с такими факторами, как коронавирусная инфекция, отдых, – сказал Лавров. – Потому что, зная, что страны, о которых идет речь, на самом деле в авангарде информационной террористической кампании, невольно приходит на ум, что у них могут быть какие-то скрытые мысли. И я очень не хотел бы, чтобы повторился печальнейший опыт ОБСЕ 1999 года, когда руководитель миссии ОБСЕ в сербском крае Косово господин Уолкер, американский гражданин, раздул лживую тему убийства мирных жителей якобы в селе Рачак. Потом было доказано, что эти мирные жители на самом деле были вооруженными боевиками и погибли в бою. Но господин Уолкер тогда публично заявил, что был акт геноцида, единолично заявил, что отзывает миссию ОБСЕ из Косово, и, по сути дела, это было использовано как спусковой крючок для агрессии НАТО против бывшей Югославии».

Напомним, в январе 1999 года сербская милиция в ответ на убийство из засады четырех сотрудников, провела в Рачаке спецоперацию против группы албанских боевиков-сепаратистов, которые построили вокруг села многочисленные укрепления.

Во время попытки полицейских войти в село, по ним был открыт огонь из стрелкового оружия и минометов. Сепаратисты укрывались в бункерах и окопах. Во время штурма было убито несколько десятков боевиков, большая часть которых была одета в форму UCK, остальные – в гражданскую одежду.

После исследования тел независимой группой экспертов из Белоруссии и Сербии, было доказано, что все погибшие имели на руках следы пороха и характерные мозоли на указательных пальцах. В то время как на их телах были отверстия от пуль, на одежде аналогичных отверстий обнаружено не было, что позволило экспертам сделать вывод, что этих людей после смерти переодели, дабы выдать убитых за мирных жителей.

Однако на следующий день на место явились глава Миссии ОБСЕ в Косово, американец Уильям Уолкер и британский генерал Джон Древенкийевич. Последний убедил югославские спецподраздления не заходить в село «во избежание новых столкновений», в то время как глава местной миссии ОБСЕ пригласил с собой журналистов, которые зафиксировали картину «ужасного преступления».

Впоследствии по договоренности Уолкера с местным полевым командиром UCK тела убитых были перенесены в сельскую мечеть. После чего на место прибыли уже западные «эксперты», которые опровергли выводы белорусских экспертов, пользовавшихся, по их мнению, «устаревшими методами», сделав вывод, что все погибшие являются жертвами массовой казни.

Уолкер под охраной косовских боевиков

При этом, согласно докладу Human Rights Watch, среди убитых были женщины и подростки, тела которых, правда, эксперты предоставить не потрудились.

«Бойня в Рачаке» дала основание США и НАТО начать вооруженную агрессию против Союзной Югославии. Что характерно, через четыре месяца после смерти Слободана Милошевича Гаагский трибунал исключил из обвинительного списка, предъявленного сербским генералам, этот эпизод.