Лавров предупредил, что РФ не допустит «хорватского сценария» для ЛДНР

26.02.2020, Москва, Елена Острякова

Россия не приемлет идеи пересмотра Минских соглашений, чего добивается руководство Украины.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня в Москве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже не первый раз слышим и от господина Пристайко, и от других членов украинского руководства тезис о необходимости пересмотра Минских договоренностей. Украинское правительство занимается этим еще со времен режима Порошенко. Требовали пересмотра и ничего не выполняли из того, о чем договаривались», – напомнил глава МИД РФ.

По его мнению, украинские переговорщики полностью исказили смысл Минских договоренностей инициативой о направлении на восток Украины крупной группировки ООН численностью 20-25 тыс человек с тяжелым вооружением.

«При этом предполагалось разогнать все структуры, которые были созданы в Донецке и Луганске, полицию, административные органы, и вместо этого насадить структуры ООН. Взять весь периметр под контроль этой операции и потом уже проводить «свободные демократические выборы». Это не новые идеи», – отметил Лавров.

По его словам, российская сторона постоянно призывает немецких и французских коллег как участников «нормандского формата» обращать внимание украинских партнеров на то, что эти действия полностью перечеркивают резолюцию Совета Безопасности ООН, которая утвердила Минский комплекс мер.

Лавров обратил внимание на то, что Украина в качестве примера для Донбасса постоянно рассматривает ситуацию в Восточной Славонии (провинция Хорватии) в 90-е годы.

«Там столетиями поживали сербы. И там была развернута операция ООН, которая по сути возглавила процесс этнической чистки. Там сербов больше не осталось. Этот пример наши украинские коллеги довольно активно продвигают в качестве образца для решения проблемы Донбасса. Я думаю, всем понятна бесперспективность, провокационность и абсолютная неприемлемость подобного рода инициатив.

Если господин Пристайко собирается склонять стороны к принятию каких-то новых решений, то мы будем руководствоваться решением Собеза ООН, которые единогласно утвердил Минские договоренности», – подытожил Лавров.