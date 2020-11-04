Лавров предупредил ЕС, что «игра в одни ворота» закончилась

04.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Брюссельская бюрократия использует самые абсурдные поводы для ужесточения антироссийской политики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

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«Отношения с ЕС находятся в кризисе — и не по нашей вине. Сегодня еэсовская бюрократия и отдельные страны-члены используют любые, даже самые абсурдные поводы для усиления так называемого сдерживания России. Штампуются новые санкционные режимы, нелегитимные с международно-правовой точки зрения. По количеству введенных под надуманными предлогами санкций против наших граждан еэсовцы уступают только американцам», – сказал Лавров.

Он также заметил, что в европейских СМИ не прекращается масштабная антироссийская кампания, а в торгово-экономической сфере брюссельская бюрократия наращивает различные протекционистские шаги, нарушая нормы ВТО и внедряя свои откровенно политизированные «правила» по ходу «игры».

«При этом нам говорят, что Россия может «заслужить право» иметь нормальные отношения с ЕС, только изменив свое поведение. Цинизм, что называется, зашкаливает», – говорит глава МИД РФ.

По его словам, Россия, адекватно реагируя на недружественные действия, тем не менее сохраняет открытость к диалогу с ЕС, который остается важным торгово-экономическим партнером.

«При этом европейские коллеги должны четко понимать, что любое взаимодействие возможно только на честной, равноправной основе, с учетом интересов друг друга. «Игры в одни ворота» мы не допустим. Односторонних жестов «доброй воли» с нашей стороны не будет. Рассчитываем, что рациональный подход, просто здравый смысл в брюссельских структурах и столицах стран-членов все-таки возьмут верх. Мы и здесь готовы подождать», – резюмировал Лавров.