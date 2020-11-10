10.11.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Политика, Россия
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Лавров принял извинения Азербайджана. Пашинян анонсировал капитуляцию


МИД РФ опубликовал реакцию на извинения Азербайджана за сбитый российский вертолет Ми-24, в результате чего погибли два военнослужащих.

«Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны», – говорится в сообщении МИД РФ.

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Интересно, что в азербайджанских СМИ со ссылкой на источники появилась информация о том, что завтра главы РФ, Азербайджана и Армении выступят с совместным заявлением, которое, якобы, предполагает ввод миротворцев РФ, что разделят в Карабахе воюющие стороны, причем, под контролем Баку останутся захваченные Шуши.

Эту информацию уже подтвердил премьер Армении Никол Пашинян.

«Я принял очень и очень трудное решение для себя и для всех нас. Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00», – сообщил он, признав, что текст «невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа».

«Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают», – пояснил Пашинян.


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