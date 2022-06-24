Лавров признал, что союзники России подвержены влиянию Запада

Запад шантажирует и выкручивает руки союзникам России по ОДКБ.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу «Беларусь-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В НАТО немыслима ситуация, когда любая страна вдруг начнет отходить от общей позиции… На голосованиях в ООН натовцы солидарно поднимают руки. Те, кто испытывают сомнения, оказываются под жутким давлением. Такое же давление оказывается на наших союзников.

В ОДКБ нет палочной дисциплины. Мы всегда стараемся искать баланс интересов. Но потерявший все приличия Запад вместо уважения уставного принципа ООН об уважении суверенитета государств… посылает им своих эмиссаров, выкручивает руки, прибегает к прямому шантажу и ультиматумам, спекулирует на их финансовом положении, на том, где у них дети учатся.

Мне это хорошо известно. Я не могу и в мыслях допустить, что нечто подобное будет применяться в рамках ОДКБ», – сказал министр.