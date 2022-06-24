Лавров признал, что союзники России подвержены влиянию Запада

24.06.2022  12:13 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, ОДКБ, Политика, Россия


Запад шантажирует и выкручивает руки союзникам России по ОДКБ.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу «Беларусь-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад шантажирует и выкручивает руки союзникам России по ОДКБ. Об этом министр иностранных дел...

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«В НАТО немыслима ситуация, когда любая страна вдруг начнет отходить от общей позиции… На голосованиях в ООН натовцы солидарно поднимают руки. Те, кто испытывают сомнения, оказываются под жутким давлением. Такое же давление оказывается на наших союзников.

В ОДКБ нет палочной дисциплины. Мы всегда стараемся искать баланс интересов. Но потерявший все приличия Запад вместо уважения уставного принципа ООН об уважении суверенитета государств… посылает им своих эмиссаров, выкручивает руки, прибегает к прямому шантажу и ультиматумам, спекулирует на их финансовом положении, на том, где у них дети учатся.

Мне это хорошо известно. Я не могу и в мыслях допустить, что нечто подобное будет применяться в рамках ОДКБ», – сказал министр.

Он признал, что союзники по ОДКБ «подвержены влиянию», но высказался за «продолжение разговоров».

«Мы союзники, мы товарищи, мы должны по-честному обсуждать все вопросы, которые нам предстоит решать сообща, потому что если наше единство подорвут, то, как пел Окуджава «возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке». Я убежден, что все наши соседи это понимают», – резюмировал Лавров.

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