07.12.2018, Москва, Галина Шершнева
 
Киев, Мнение, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина
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Лавров признал «деструктивную эффективность» украинской дипломатии

Украина заблокировала принятие итогового документа после встречи министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Италии.

Об этом на пресс-конференции в Милане сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, хотя тема Украины не была в перечне вопросов, которые должны были рассмотреть министры, ее все равно не удалось избежать.

«Много говорилось об Украине, причем это уже стало каким-то ритуалом для наших западных партнеров – какая бы тема не обсуждалась, они обязательно должны были упомянуть украинский кризис. Мы не уходим от дискуссии, но призываем всех вместо голословных требований, адресованных, почему-то к России, добиться от Киева выполнения его обязательств по Минскому комплексу мер, который был принят в феврале 2015-го года», – заявил Лавров.

Он также подчеркнул, что разница позиций в тех или иных подходах не дает подписать итоговый документ уже на протяжении 16-ти лет.

«Мы стремились отразить поддержку Минского процесса в итоговых документов заседания министров ОБСЕ, но деструктивная позиция Киева, который стремился насытить любой документ абсолютно неприемлемыми и вымышленными идеями, не позволило принять какой-либо документ на эту тему. Мы сожалеем, что в очередной раз не удалось принять общеполитическую декларацию, главный итоговый документ, который замышляется каждый год, но в последний раз его удалось принять только в 2002-м году», – заявил Лавровм

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