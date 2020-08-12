Лавров призвал ОБСЕ не замалчивать военные преступления ВСУ

12.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Миссии ОБСЕ давно пора конкретизировать данные о нарушениях Минских договорённостей, чтобы в том числе мировому сообществу стало очевидно, кто на Донбассе настоящий «агрессор».

Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается СММ ОБСЕ, мы активно поддерживаем этот механизм, у которого есть четкий мандат для работы на всей территории Украины, не только в Донбассе, но и в других регионах с точки зрения наблюдения за уважением прав человека, национальных меньшинств, наблюдения за попытками возрождать неонацистские тенденции. К сожалению, этой части своего мандата Миссия уделяет недостаточное внимание, мы обращали на это внимание ее руководителя Чевика», – сообщил Лавров.

«Тот аспект деятельности ОБСЕ, который, прежде всего, привлекает внимание международного сообщества, я имею в виду наблюдение за тем, как выполняются Минские соглашения на Донбассе, тоже у нас вызывает некоторые вопросы. В частности, в миссии предпочитают докладывать о нарушениях прекращения огня и обстрелах гражданских объектов абстрактно – «за такой-то период состоялось столько-то обстрелов», не сказано, с какой стороны. «Пострадали столько-то гражданских лиц, разрушено столько-то объектов гражданской инфраструктуры».

Мы не первый год настаиваем на том, чтобы миссия была конкретной в своих оценках и чтобы она сообщала, кто виновен больше в таких обстрелах, кто их начинает, а кто на них отвечает.

С помощью нашего представительства в ОБСЕ на основе ежедневных рапортичек, которые СММ выпускает, мы смогли провести кропотливую работу, проанализировав данные все-таки попадающие в публичное пространство. Из этого анализа вытекает очень конкретная картина – более 80 процентов обстрелов гражданских объектов приходится на долю ВСУ. Из числа гражданских жертв по обе стороны соприкосновения более 80% жертв на стороне ополчения», – рассказал глава МИД.

Он конкретизировал, что иными словами, львиную долю ответственности за нарушения договоренности о прекращении огня несут ВСУ.

«Считаю, что для того чтобы все члены ОБСЕ и мирового сообщества в целом имели объективную картину о том, что происходит с выполнением Минских договоренностей, ОБСЕ обязаны выполнить свое обязательство, которое не выполняется уже не первый год, и представить развернутый тематический, аналитический доклад о том, кто инициирует нарушение прекращение огня, кто обстреливает, прежде всего, гражданские объекты, по чьей вине гибнут мирные жители.

Мы сделали соответствующее представление и албанскому председательству в ОБСЕ, и Центру по предотвращению конфликтов, и генеральному секретариату этой организации, и господину Чевику, который возглавляет эту миссию, несет персональную ответственность за неукоснительное соблюдение ее мандата и за любые попытки скрыть правду, скрыть объективное представление информации, для того, чтобы мы все могли руководствоваться фактами, а не домыслами», – подытожил Лавров.