Лавров: ЕС показал свою несостоятельность в Донбассе и Косово

14.01.2022  15:52 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Балканы, Дзен, ЕС, Минский процесс, Политика, Россия


Евросоюз оказался одинаково неспособен гарантировать исполнение договоренностей как по Косово, так и по Донбассу.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз оказался одинаково неспособен гарантировать исполнение договоренностей как по Косово, так и по Донбассу....

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«Евросоюз решением Генеральной ассамблеи ООН был наделен полномочиями посредника между Белградом и Приштиной. В 2013 году был согласован документ о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косово, в соответствии с которым сербы на севере Косово наделялись серьезными правами автономии по культурным, гуманитарным, языковым, образовательным делам. А также в отношении особых связей с Сербией», – напомнил министр.

По его словам, тот документ очень похож на набор прав, заложенных для ЛДНР в Минском комплексе мер.

«И в том, и в другом случае Евросоюз приложил руку к согласованию документов. И в том, и в другом случае документы, которые были одобрены не выполняются одной стороной. В случае с Косово – Приштиной, а в случае с Минскими договоренностями – киевским режимом. На все наши увещевания, что Евросоюз должен добиться выполнения того, во что они вложил силы, талант и старание, ноль реакции», – сказал Лавров.

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