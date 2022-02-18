Лавров рассказал, как ОБСЕ выгораживает преступления ВСУ

18.02.2022  17:01 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Донбасс, Миссия ОБСЕ, Политика, Россия


Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, работающая на Донбассе, постоянно пытается «сглаживать те вопросы, которые указывают на виновность вооруженных сил Украины».

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, работающая на Донбассе, постоянно пытается «сглаживать те вопросы, которые указывают...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Когда Специальная мониторинговая миссия освещает события последних дней, мы опять обращаем внимание на то, что она делает это обезличенно, лишь отмечая большое количество обстрелов и разрушений, но не указывая, кто ведет основные обстрелы и где основная часть разрешений. Мы будем добиваться того, чтобы подобного рода информация на постоянной основе конкретно с указанием инициаторов нарушения режима прекращения огня, с указанием целей, по которым бьют соответствующие силы была предоставлена членам ОБСЕ», – сказал Лавров.

По его мнению, в начале конфликта миссия ОБСЕ пыталась работать честно, но потом стала пытаться «завуалировать реально происходящие события».

Три года назад под настойчивым напором России и вопреки попыткам Украины миссии пришлось признать, что разрушений гражданского сектора и жертв среди мирных граждан на стороне ополчения в 3 раза больше чем на подконтрольной Украине территории.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть