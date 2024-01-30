Лавров рассказал, как Запад и Зеленский оскорбили полмира

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Страны запада пытаются агрессивно навязывать остальному миру безальтернативность «формулы Зеленского», не считаясь с мнениями и предложениями других участников многочисленных встреч.

Об этом в ходе посольского «круглого стола» по ситуации вокруг Украины заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главным форматом, который запад всячески пропагандирует и продвигает, в рамки которого затягивает уговорами, комплиментами, угрозами и ультиматумами, является так называемый Копенгагенский формат, задуманный для того, чтобы вдолбить в головы всего человечества безальтернативность так называемой «формулы мира Зеленского». Уверен, в ваших странах с этой формулой хорошо знакомы, потому что Запад буквально с маниакальной настойчивостью охаживает ею столицы мирового большинства, пытаясь завлечь под этот зонтик как можно больше стран. В Давосе состоялась очередная встреча, по итогам которой было с гордостью объявлено, что поддержка растёт, и уже участвуют 84 страны и организации», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что дипломаты многих стран хоть и посещают такие мероприятия, но не поддерживают агрессивную настойчивость Вашингтона и Киева.

«Эта зацикленность «формулой Зеленского» – это путь в никуда. Требования, которые в этом документе содержатся, что Россия должна капитулировать, покаяться, должна пойти под трибунал, должна всем за что-то заплатить, должна ограничить себя в видах вооружения, должна согласиться на какую-то буферную зону на своей территории. Всё это бред», – добавил министр.

Лавров возмутился, что Запад пытается затянуть в эту «формулу» как можно больше участников, даже враньём.

«Сейчас опять будут всеми правдами и неправдами вербовать как можно больше участников, чтобы провести ещё одну встречу, какой-то «саммит мира», одобрить там «формулу Зеленского», и сказать: «Это мнение мирового сообщества, Россия должна выполнять», – добавил он.

Министр подчеркнул, что это крайнее неуважение к странам Африки, Китаю и всем другим, кто пытался предложить какие-то свои инициативы по урегулированию конфликта.

«И все эти страны приглашаются на Копенгагенский формат. А там им говорят, что есть только «формула Зеленского». И вы нужны не для того, чтобы свои идеи продвигать, будь то китайские, бразильские, индийские, южноафриканские, а только чтобы создать массовку. Я считаю, это очень цинично и неуважительно по отношению к тем, кого пытаются звать на эти мероприятия. И многие уже поняли, что это не про диалог, и перестали направлять представителей на такие невежливые мероприятия», – подытожил министр.