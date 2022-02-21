Лавров рассказал о несостоятельности разведки США

21.02.2022  19:23 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Дипломатия, Запад, Конфликт, Общество, Политика, Россия, США, ЦРУ


Американская разведка не делится своей «информацией» даже с Госсекретарём США, который на основе несуществующих разведданных оправдывает агрессию против других стран.

Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом в Москве заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американская разведка не делится своей «информацией» даже с Госсекретарём США, который на основе несуществующих...

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«Что касается разведывательной информации, которой располагают США, то история этого явления имеет свою специфику. Бывало, что с развединформацией, которую США получали, соответствующие службы не делились даже с госсекретарём.

В частности, с госсекретарём США Колином Пауэллсом, который в 2003 году был выставлен на посмешище, когда ему дали в руки пробирку с белым порошком, и он говорил на весь мир, что это сибирская язва, тем самым оправдали агрессию против Ирака», – сказал он.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что посольство США в Москве распространило информацию о возможных терактах в России.

«Вчера посольство США распространило предупреждение о готовящихся террористических актах в Москве и Петербурге, в местах массового скопления людей. Но до сих пор никакого подтверждения этому мы не получили и не нашли. Посольство ответило что-то невнятное о том, что они это читали в российских газетах, будто такое возможно», – заключил Сергей Лавров.

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