Лавров рассказал, почему Россия признала Порошенко

16.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Россия в 2014 году признала режим Петра Порошенко, поскольку тот накануне президентских выборов обещал закончить войну в Донбассе.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Исходя из слов Лаврова, надежды на Порошенко оказались напрасными – ему удалось несколько раз обмануть как своих сограждан, так и партнеров в Москве.

«Нам показалась адекватной позиция президента Порошенко, когда он еще только баллотировался в президенты, и который сказал, что он будет президентом мира.

Но когда он стал руководителем государства украинского, он таких слов больше не произносил. Произносит он все больше и больше воинственные заявления, обещания освободить так называемые «оккупированные территории» и категорически отказывается выполнять то, под чем он сам подписался в Минских договоренностях.

Последующие решения, которые принимались лидерами Нормандского формата, он тоже саботирует», – заявил Лавров.

Ранее киевский юрист Татьяна Монтян пристыдила руководство России за признание Порошенко и сохранение с ним контактов. Монтян пояснила, что режим Порошенко является лишь антироссийским инструментом Запада.

«Абсолютное большинство украинцев не признавало ни госпереворот, ни Порошенко. Они – не украинцы. Они – подстилка Госдепа. Они предали Украину и не могут больше считаться украинцами, а вы их почему-то считаете украинцами, хотя большинство их не признаёт и не собирается, в отличие от вас. Вот это вот майданное рагульё во главе с Порошенко действительно наглосаксы используют как дубину, чтобы расправиться с вами. Если вас это устраивает, значит, туда вам и дорога», – сказала Монтян в эфире российского ТВ.