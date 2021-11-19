Лавров расставил для ОБСЕ последние точки по Донбассу

19.11.202120:20 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Война, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Москва настаивает на беспристрастности со стороны ОБСЕ при мониторинге всей территории Украины и Донбасса, а также призывает содействовать началу прямого диалога Киева с ЛДНР, как того требуют договорённости.

Об этом на брифинге по итогу переговоров с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Энн Линдом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва настаивает на беспристрастности со стороны ОБСЕ при мониторинге всей территории Украины и Донбасса,...

«В фокусе внимания была роль ОБСЕ в урегулировании украинского кризиса. Нами подчёркнута безальтернативность полного, последовательного, всестороннего выполнения Минского комплекса мер. И мы исходим из того, что действующее председательство, в том числе через своего спецпредставителя на Украине и в Контактной группе, должно содействовать прямому диалогу сторон конфликта – Киева, Донецка и Луганска.

Как того и требуют Минские договоренности, где чёрным по белому записана необходимость согласовывать, находить договоренности между Киевом, Донецком и Луганском по таким вопросам, как особый статус этих территорий, проведение выборов и многое другое.

Конечно же, мы ожидаем, что в работе ОБСЕ будет обеспечиваться беспристрастность при наблюдении за ситуацией на всей территории Украины, где положение с правами человека, особенно национальных меньшинств, языковыми, образовательными правами меньшинств, в общем-то, весьма и весьма печальна», – заявил Лавров.

Он добавил, что, несмотря на призывы к международным организациям отменить дискриминационные решения, «Киев продолжает упрямо гнуть свою линию».

«Мы не наблюдаем  серьезного стремления наших западных коллег пресечь эти грубейшие нарушения и украинской Конституции, и многочисленных обязательств Киева по международным и европейским конвенциям.

Ну и, конечно же, ОБСЕ должна напрямую работать с Донецком и Луганском, без чего невозможно обеспечить необходимый вес, необходимый авторитет международных наблюдателей в глазах населения республик, без чего невозможно обеспечить выполнение Минских договоренностей», – добавил глава российской дипломатии.

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