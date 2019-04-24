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24.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Балканы, НАТО, Политика, Россия
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Лавров раздолбал НАТО за бомбежки Югославии

Запад лукавит, обвиняя Россию в нарушении принципа нерушимости границ, – страны НАТО еще в 1999 году без санкций Совбеза ООН пошли на раздробление Югославии, применяя военную силу.

Об этом в ходе VIII Московской конференции по международной безопасности заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта деструктивная линия началась не вчера. На нынешний год приходятся две трагические даты новейшей истории. Двадцать лет назад силы НАТО бомбили Югославию, включая телецентр, пассажирские поезда и другие сугубо гражданские объекты, защищенные международным гуманитарным правом. Поразительно, как сегодня руководители НАТО отзываются о тех своих преступных действиях, как о достижениях в борьбе за демократию, пытаясь оправдать акт агрессии против суверенного государства-члена ООН.

А своей политикой расчленения Югославии натовцы разрушили зафиксированный в Хельсинкском заключительном акте принцип нерушимости границ в Европе», – заключил дипломат.

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