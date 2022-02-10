Лавров разочарован переговорами: Из Лондона прислали женщину-шарманку

Новости Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разочарован сегодняшними переговорами со своей британской коллегой Элизабет Трасс.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. Наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву. Примерно так же, как говорят, что «Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию». Вот, мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы приводили», – сказал Лавров.

По его мнению, британские коллеги либо не знакомы с подробнейшими российскими разъяснениями, либо их полностью игнорируют.

«Госпожа министр сказала, что заявления России об отсутствии планов нападения на Украину фальшивые. Но эти заявления делают и в Пентагоне, а там люди серьезные, они со спутников наблюдают, что происходит на нашей российской территории. Подобные же заявления делает министр обороны Украины, президент Зеленский призывает не паниковать. Но, видимо, нашим западным коллегам он нужен только как инструмент, чтобы выводить Россию из равновесия. Никого не интересует, что он думает, и какие негативные последствия несет экономика и бюджет Украины. Как инвестиции бегут из Украины из-за всех этих всхлипываний и причитаний», – сказал Лавров.

Трасс заверила, что не молчала на переговорах и внимательно слушала. В верности второго утверждения могли усомниться российские журналисты, которым пришлось на пресс-конференции повторять свои вопросы о присутствии британских кораблей в Черном море и контактах официального Лондона с чеченскими сепаратистами при том, что англичане одновременно отказываются общаться с ЛДНР.

А корреспондент RT даже не стал повторять свой вопрос про «нашествие от монголов и татар» (цитата британского министра) на Украину. Его Трасс также проигнорировала, как все повторы и уточнения.

«Примерно то же самое госпожа министр и говорила все те два часа, которые мы провели за закрытыми дверями. Никакой другой интонации мы не слышали. Требование убрать российские войска с российской территории не менялось в ответ на наши аргументы. Это вызывает, конечно, как минимум сожаления. Это интересный такой разговор. Я давно не участвовал в дипломатических переговорах, которые можно было бы вести в прямом эфире. Ничего секретного, ничего конфиденциального, доверительного, кроме того, что звучит с высоких трибун регулярно в Лондоне, мы не услышали», – прокомментировал Лавров поведения коллеги.

Эксперты уже дают неутешительные оценки визиту английской чиновницы в Москву.

«Министр инодел Британии Лиз Трасс оказалась человеком – шарманкой. Зачем было тратить деньги на авиаперелет, если можно было послать аудиофайл?», – прокомментировал визит Трасс политолог Марат Баширов в своем телеграмм-канале.

С ним согласен коллега Сергей Карнаухов.

«В какой-то момент начинало казаться, что отвечает не человек, а нейросеть, которая еще только учится. Был блестящий вопрос о том, почему Британия поддерживала чеченских боевиков, но почему-то не оказывает никакого внимания ополченцам ДНР и ЛНР. Трасс ответила длинной фразой, у которой просто не было смысла. Ее переспросили. Она продолжила общие фразы. Честно говоря, я даже не знаю, зачем нужны такие встречи. Хотя одна безусловная польза есть: показать непреодолимый разрыв в нашем понимании реальности. Отсутствие перспектив развития сотрудничества. Более того, скажу личное ощущение, судя по всему, Трасс просто не понимает материю международных отношений», – написал Карнаухов.

Англичане изначально не были настроены на диалог, им нужна от Москвы только капитуляция:

«Я так понимаю, девушка с Лондону (да, глупенькая, но что есть…) привезла нам текст нашей капитуляции. Но, кажется, что-то пошло не так. Картинка одна, а текст в голове у девушки поменять не успели. Интересно, что же у них пошло не так… Хотел бы я узнать лет через 10, что у них, у англосаксаксов пошло не так», – поделился мнением профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев. .

Телеведущий Владимир Соловьев считает визит англичанки полностью бесполезным.

«А зачем эта дама из Великобритании воообще приехала? Шапку выгулять? Ни на один вопрос ответить не может и не хочет. Повторяет на любой вопрос набор пропагандистских фраз. Минские соглашения так и не почитала. О прошлом говорить не хочет. Ведёт себя в классическом британском колониальном стиле. Лондонский чиновник приехал в колонию поучать покорённых туземцев», – считает Соловьев.