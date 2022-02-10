Лавров: российские войска уходят, а натовские остаются

Говорить об оборонительном характере блока НАТО после исчезновения Варшавского договора бессмысленно.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня пресс-конференции, оппонируя своей британской коллеге Элизабет Трасс в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«НАТО каждый раз само определяет, где будет проходить та линия, на которой она будет выполнять свои оборонительные функции… Это опасная игра. Все заклинания про оборонительный характер Североатлантического альянса мы слышим, несмотря на то, что неоднократно предъявляли нашим натовским коллегам информацию о том, как они бомбили Югославию, Ирак на основе повода, который потом Тони Блэр назвал ошибкой и фейком. Те войска, которые далеко за пределами и Великобритании, и США, и Канады, которые направляются в страны Балтии, в страны, которые находятся на берегу Чёрного моря — вот эти войска и вооружения, как правило, никогда не возвращаются домой. Мы об этом тоже сегодня говорили, но госпожа министр достаточно доходчиво объяснила, что это нас не касается. А вот российские войска на российской территории — это главная озабоченность Лондона», — заявил Лавров.

При этом он подчеркнул, что российские войска, находящиеся сейчас в Белоруссии на учениях «Союзная решимость» вернутся в места дислокации, и спрогнозировал, что Запад объявит эту очевидную вещь как свою победу.

«Госпожа министр заявила: «Главное, избежать войны на Украине, вот зачем я здесь!» Я предвижу вполне развязку всей этой драмы, которую Запад разыгрывает, пытается из нее даже трагедию сделать, хотя все больше похоже на комедию. Через какое-то время западные страны узнают, что закончились российско-белорусские учения и российские войска вернулись на российскую территорию. И тогда будет поднят большой шум, чтобы доказать, что вот Запад добился от России деэскалации. Хотя на самом деле это будет торговля воздухом. Все знают прекрасно, что после учений российские войска всегда возвращаются на свою территорию», – сказал Лавров.