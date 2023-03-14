Лавров: Россия не зовет никого на священную войну против Запада

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Россия не просит другие страны присоединиться к ней в борьбе против Запада, но и не верит, что страны Азии пойдут по пути Евросоюза и смирятся с попыткой США установить над ними контроль.

Об этом на учредительном конгрессе Международного движения русофилов заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не зовем никого на священную войну против Запада, против «крестоносцев», против кого бы то ни было. Нам навязывают эту войну, потому что те, кто унаследовал крестоносцам и другим завоевателям, они решили, что Россия является препятствием на пути их доминирования в мире. А это совсем не так. Мы не пытаемся сдерживать кого-то от реализации законных интересов, но когда заявляют о необходимости подчинить весь мир, скажем, Североатлантическому альянсу, уже Азия – это та территория, где он должен командовать всем, я не думаю, что чувство справедливости, которое присуще русскому народу и подавляющему большинству всех мировых цивилизаций, не должно сказать свое веское слово», – сказал министр.

По его мнению, англосаксонский мир созданием блоковых структур типа AUCUS и с продвижением натовской военной инфраструктуры в Азию делает очень серьезную заявку на конфронтацию на долгие годы.

«Потому что я не представляю, как великие азиатские цивилизации просто возьмут под козырек, как, к огромному сожалению, взял Европейский союз, и будут послушно выполнять замыслы Вашингтона и других англосаксонских наших коллег», – заявил Лавров.