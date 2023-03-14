Лавров: Россия не зовет никого на священную войну против Запада

Анатолий Лапин.  
14.03.2023 12:15
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия


Россия не просит другие страны присоединиться к ней в борьбе против Запада, но и не верит, что страны Азии пойдут по пути Евросоюза и смирятся с попыткой США установить над ними контроль.

Об этом на учредительном конгрессе Международного движения русофилов заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не просит другие страны присоединиться к ней в борьбе против Запада, но и...

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«Мы не зовем никого на священную войну против Запада, против «крестоносцев», против кого бы то ни было. Нам навязывают эту войну, потому что те, кто унаследовал крестоносцам и другим завоевателям, они решили, что Россия является препятствием на пути их доминирования в мире. А это совсем не так.

Мы не пытаемся сдерживать кого-то от реализации законных интересов, но когда заявляют о необходимости подчинить весь мир, скажем, Североатлантическому альянсу, уже Азия – это та территория, где он должен командовать всем, я не думаю, что чувство справедливости, которое присуще русскому народу и подавляющему большинству всех мировых цивилизаций, не должно сказать свое веское слово», – сказал министр.

По его мнению, англосаксонский мир созданием блоковых структур типа AUCUS и с продвижением натовской военной инфраструктуры в Азию делает очень серьезную заявку на конфронтацию на долгие годы.

«Потому что я не представляю, как великие азиатские цивилизации просто возьмут под козырек, как, к огромному сожалению, взял Европейский союз, и будут послушно выполнять замыслы Вашингтона и других англосаксонских наших коллег», – заявил Лавров.

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