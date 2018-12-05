05.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Культура, Россия, Скандал, Украина
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Лавров: Ротару испугалась военного положения и отменила все концерты в России

71-летняя София Ротару решила не выступать в России, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил концертный директор звезды Сергей Лавров в интервью “КП”.

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По его словам, в связи с введением на Украине военного положения Ротару, которая является является гражданкой Украины,не хочет своими концертами в России «накалять ситуацию и провоцировать радикально настроенных соотечественников».

Артистка отказалась и от частных выступлений, корпоративов. Ротару понесла убытки и лишилась сотен тысяч евро.

“София Михайловна была вынуждена принять такое решение, отменить свои выступления в России. Нас приглашали и на другие мероприятия в России, были готовы платить за два-три выхода на сцену от 50 тысяч евро. Но София Михайловна отказалась. Она вне политики, поэтому не хочет, чтобы политические распри как-то отразились на ее семье”, – сказал Лавров.

Также Ротару не примет участия в записи новогоднего шоу “Песня года” в концертном зале «Олимпийский» в Москве. В этом предновогоднем телеконцерте она участвует с 1973 года и за этот период пропустила только одну запись — в 2002 году.

Концертный директор Ротару Сергей Лавров также сообщил, что певице не нравится летать в Россию с Украины с пересадками, а из Киева до Казахстана есть прямые рейсы.

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