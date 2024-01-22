Лавров с трибуны ООН: Украинцев спасёт полная реализация целей СВО

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Остановка СВО без достижения её целей приведёт к продолжению террора русского населения на Украине, расцвету нацизма, диктатуры и репрессий под молчаливое согласие Запада.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Требуя от России прекратить СВО, они (западные хозяева Украины – ред.) прекрасно понимают, что если бы это вдруг произошло, то киевский режим, зализав раны, продолжил курс на истребление всего русского и существовавшей на этой земле веками русской культурной, исторической и религиозной идентичности. Режим Зеленского и дальше продвигал бы чуждый для большинства населения махровый человеконенавистнический национализм, укреплялась бы его диктатура, продолжалась борьба с оппозицией и любым инакомыслием, множились ряды политзаключённых. А западные демократии стали бы всё так же смотреть на происходящее сквозь пальцы и одобрительно помалкивать», – сказал Лавров.

Остановка же войны со стороны Украины будет означать сотни тысяч спасённых жизней.

«А что бы произошло, если воевать прекратит Украина? Свои жизни точно сохранят сотни тысяч тех, кого сегодня киевская власть пытается отловить, как скот, на улице, в барах, в храмах и в качестве пушечного мяса бросить погибать за западные геополитические интересы и, как говорят, «за демократические ценности». Интересов украинского народа в войне против России как не было, так и нет. Есть только интересы англосаксов и их подручных, и преступной прогнившей киевской верхушки, которая повязана с Западом круговой порукой и которая боится, что её сметут на следующий день после окончания войны», – отметил глава дипведомства.

Он добавил, что несмотря на жесточайшую цензуру, уже пробивается правда о том, что в Крыму и на недавно воссоединившихся с Россией новых субъектах РФ люди живут в мире и согласии, развивается инфраструктура.

«Контраст настолько очевидный, что отрицать его бесполезно. Поэтому на Украине и на Западе любыми способами пытаются эту правду замолчать. Она для них крайне опасна, так как показывает, как могут и как должны жить россияне и украинцы в условиях, когда Западу не позволяют вмешиваться в отношения двух братских народов и по старой колонизаторской методичке натравливать их друг на друга. И именно так, как и положено братьям и добрым соседям, они и будут жить после реализации целей СВО, будь то военным или мирным путём», – заключил Лавров.