Лавров сделал Санду эталоном прозападной марионетки

Елена Острякова.  
19.04.2024 14:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 753
 
Война, Дзен, Молдова, Политика, Россия, Украина


Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожелал прозрения всем политикам стран-лимитрофом, находящимся под западным влиянием, придумав для них забавное название с упоминанием имени молдавского президента.

Об этом он заявил в интервью трем российским радиостанциям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожелал прозрения всем политикам стран-лимитрофом, находящимся под западным...

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«Всем госпожам Санду, всем тем, кто хочет Армению увести куда-то, надо напомнить слова Борреля когда он заставлял жителей Европы продолжать эту войну: мы воюем на за Украину, а против России, которая нам угрожает. Вслед за этим Зеленский сказал: они воюют за свои интересы. Я желаю им прозрения. И пусть оно наступит пораньше у тех, кого сейчас Запад окучивает», – сказал Лавров.

При этом он отметил, что Запад позволяет своим марионеткам иметь просто диктаторские замашки.

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