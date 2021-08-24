Лавров щёлкнул по носу Борреля и посоветовал американцам забыть о Средней Азии

24.08.2021 18:52 (Мск), Будапешт, Владимир Гладков

После бегства США из Афганистана Запад переживает, как бы страна не «досталась» России или Китаю. Вместо этого стоило бы побеспокоиться, как стабилизировать обстановку в брошенном на произвол американцами государстве.

Об этом на пресс-конференции в Будапеште заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель сразу после того, как американцы ушли из Афганистана, заявил, что мы не должны допустить, чтобы Афганистан достался России и Китаю. Если глава внешней политики ЕС думает такими категориями, тогда мне жалко страны-члены, которые вынуждены такую философию слышать и, видимо, поддерживать. Не о том заботится господин Боррель, надо беспокоиться о том, чтобы афганцы поскорее успокоили свою страну. А вот этот менталитет – нельзя отдавать Афганистан России, Китаю, это из той же серии рассуждений – или, или – пускай страны выбирают или они с Западом, или с Россией и Китаем. Печально, если именно такие люди вырабатывают внешнеполитическую линию ЕС», – заявил Лавров.

Отвечая на вопрос, «захочет ли Россия видеть американских солдат в Центральной Азии», глава внешнеполитического ведомства РФ решительно сказал «нет».

«Во-первых, у нас общее пространство безопасности, и в этом пространстве есть свои обязательства. Я имею в виду ОДКБ, которая предполагает согласие всех союзников по вопросам размещения вооружённых иностранных сил на их территории, но это такая формально-юридическая, международно-правовая причина. Главная причина, она по существу. Американцы хотели, выходя из Афганистана, разместить часть своей инфраструктуры, часть вооружения, часть военнослужащих на территории соседних стран, чтобы при необходимости оттуда можно было наносить удары по территории Афганистана, если Афганистан будет плохо себя вести. Вот и всё», – объяснил глава МИД. «Если вы думаете, что какая-то страна, будь то в Центральной Азии или где-то ещё будет заинтересована стать такой мишенью ради того, чтобы американцы удовлетворили свои какие-то инициативы, я сильно сомневаюсь, что это кому-то нужно. Разместив американских солдат, которые прямо продекларировали цель – держать под прицелом Афганистан и при необходимости бомбить его, это значит превратить себя в мишень мгновенно», – заключил Сергей Лавров.