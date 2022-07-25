Лавров: Соглашение по зерну не означает отказ от освобождения Одессы

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Новости Украины

Заключенные в Турции соглашения о вывозе зерна из портов Украины не отменяют проведение СВО в южных областях бывшей советской республики – именно этим объясняется нанесенный в субботу ракетный удар по военным объектам в порту Одессы.

Об этом на брифинге заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В эпизоде, который произошёл в Одессе, нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать СВО, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели. Представители секретариата ООН вчера подтвердили именно такое прочтение подписанных документов. Что касается целей, по которым были нанесены высокоточные удары, то они расположены в отдельной части Одесского порта, в так называемой его военной части, и целями являлся боевой катер ВМС Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты «Гарпун». Доставили для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота. Теперь эти «Гарпуны» нам угроз не представляют. Также объективные эксперты подтвердили, что зерновой терминал Одесского порта находится на значительном удалении от военной части. Никаких препятствий для того, чтобы зерно, в соответствии с подписанными договорённостями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует, и мы их не создавали», – заявил Лавров.

Слова главы МИД РФ подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это связано исключительно с военной инфраструктурой. Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей для вывоза зерна. Подобное никак не может и должно повлиять на начало процесса отгрузки», – сказал Песков журналистам.