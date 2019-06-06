Лавров сообщил тайные подробности переговоров с США по Крыму

06.06.2019, Москва, Михаил Рябов

США действительно предлагали провести повторный референдум в Крыму, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Вспомним санкции, которые мотивируются и объясняются Крымом, забывая о том, что крымчане проголосовали абсолютно свободно. Не открою большого секрета, в апреле 2014 г. мне об этом говорил бывший госсекретарь США Дж.Керри: «Всё понятно. Всё произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите ещё один референдум». С какой стати? Если вам всё понятно, зачем ещё раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон на меня не обидится. Он тоже опубликовал в своих мемуарах некоторые секреты из наших с ним разговоров», – цитирует Лаврова официальный сайт МИД РФ.

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«Как раз наши западные коллеги создали проблемы на Украине и, по сути дела, привели к власти национал-радикалов, неонацистов, первой акцией которых была попытка запретить русский язык, неудавшаяся в тот момент, но сигнал был принят в Донбассе, Крыму. Тогда все и началось. После этого они обиделись на то, что мы поддержали крымчан, защитили от Яроша и ему подобных, пригрозивших изгнать или навсегда покончить с русскими в Крыму, поддержали Донбасс, попросивший путчистов не трогать их и дать им жить, как они хотят, осмотреться. Донбасс не нападал на остальную Украину, на них напали национал-радикалы, которые по сей день «заказывают музыку» на Украине», – также отметил министр.