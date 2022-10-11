Лавров сожалеет о низком уровне детсадовского воспитания в США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не знает, состоится ли встреча президентов России и США на саммите G20.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы никогда от встреч не отказываемся. Если поступит предложение, тогда мы и будем его рассматривать. Потому что если все думают, что уже есть сигнал о готовности такой встречи со стороны Байдена, то эта уверенность, как я понимаю, базируется лишь на его фразе «посмотрим», когда у него спросили будете ли вы встречаться в будущем с Путиным, он сказал «посмотрим, will see». Это, наверное, больше для журналистских аналитических измышлений, чем для реальной политики», – сказал Лавров.

Что касается сообщений турецких СМИ о готовящихся переговорах России и США в Стамбуле, министр выразил надежу, что президент Турции Реджеп Эрдоган разъяснит ситуацию президенту РФ Владимиру Путину на их встрече в Астане.

«Сейчас мы слышим заявления американских деятелей, включая представителя Белого дома господина Кирби, моего коллегу Блинкена, других членов администрации, которые заявляют, что они-то вот всей душой открыты к переговорам с РФ и выступают за политическое урегулирование ситуации на Украине, но вот такая нехорошая Россия отказывается от предложений вступить в контакт.

Это ложь. Никаких серьезных предложений о вступлении в контакт мы не получали. Были некоторые не очень серьезные заходы, на которые мы не отвечали негативно, а предлагали сформулировать конкретные предложения. Никаких конкретных разъяснений мы ни от кого не получали. Поэтому врать не надо. Врать нехорошо, как нас учили еще в детском саду. Но видимо в Америке детские сады не так развиты, как были в Советском Союзе и в РФ», – резюмировал глава МИД РФ.