Лавров: Стало стыдно за НАТО после полученного ответа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия может предпринять самые разные варианты ответа США и НАТО на отказ от ее предложения по безопасности.

Об этом в интервью российским СМИ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Дипломат подчеркнул, что при этом, ответ, присланный США разительно отличается от той «бумаги», которую прислали из НАТО.

«Президент сказал, если наши попытки договориться о взаимоприемлемых принципах обеспечения безопасности в Европе не дадут результата, тогда мы будем принимать ответные меры. Отвечая на прямой вопрос, какие меры могут быть, он сказал, они могут быть самыми разными – я буду принимать решение на основе тех предложений, которые мне представят наши военные. Естественно, другие ведомства тоже будут участвовать в подготовке этих предложений», – сказал министр.

Он уточнил, что сейчас идет межведомственная проработка полученных ответов от США и НАТО.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Их содержание практически всем известно. На фоне бумаги, которую прислали нам из НАТО, американский ответ является чуть ли не образцом дипломатических приличий. От НАТО ответ настолько идеологизированный, настолько дышит исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссии, особым предназначением, что просто мне было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал», – заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Россия не хочет войны, но не позволит Западу игнорировать ее интересы.

«Если это зависит от Российской Федерации, – войны не будет. Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», – резюмировал министр.