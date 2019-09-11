Лавров связал склады в Колбасне с планом Козака

11.09.2019, Москва, Елена Острякова

Если бы в 2003 году Молдавия реализовала план урегулирования приднестровского конфликта, предложенный Дмитрием Козаком, вооружения с территории Приднестровья были бы вывезены.

Об этом сегодня в Москве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напомню, что когда процесс политического урегулирования был весьма и весьма активен, и развивался в направлении заключения договоренностей в 2003 году, приднестровское руководство дало согласие на начало вывоза этих боеприпасов. Больше половины было вывезено.

Но, как только тогдашнее молдавское руководство отказалось от уже парафированного соглашения под давлением, как мы теперь уже точно знаем, Евросоюза, тогда приднестровцы сказали, что в этой ситуации они не могут поддержать окончательный вывоз боеприпасов», – сказал Лавров.

По его оценке, сейчас в Колбасне находится порядка 20 тыс тонн боеприпасов, у половины из которых истекает срок хранения. Подготовительная работа к их вывозу займет порядка года.

«Мы сегодня передали нашим коллегам оценки тех действий, которые необходимо предпринять в этой связи. Это доставка соответствующего оборудования и специалистов, определение источников финансирования, заключение контракта, и все это должно делаться с соблюдением тех норм безопасности, которые установлены Вооруженными силами РФ», – сказал Лавров.

Склады в Колбасне были созданы в 40-х гг. ХХ века. В советское время 1411-й артиллерийский склад боеприпасов являлся стратегическим арсеналом Западного военного округа. Но основную часть боеприпасов сюда завезли после вывода советских войск из бывшей ГДР и Чехословакии.

По состоянию на 2000 г. объемы вооружений и боеприпасов составляли около 42 000 тонн. С 2000 по 2004 гг. отсюда было вывезено или уничтожено на месте около 50% вооружений, военной техники и боеприпасов.

В настоящее время на складе по различным оценкам хранится порядка 20 тыс. т боеприпасов и вооружений. Склады охраняют три батальона ограниченной группы российских войск ОГРВ, а по периметру – подразделения Приднестровья.