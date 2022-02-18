Лавров: Тему «российской агрессии» забивают на веки вечные

Фейк о якобы неминуемом нападении России на Украину полностью выдуман Западом.

Об этом в интервью телеканалу RT заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мало-мальски интересующиеся политикой люди уже убедились в том, что все это пропаганда, фейки и вымыслы. Но главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, что они говорят – это им нравится. И если самому приятно – пожалуйста, почему бы этим не позаниматься. Ну, конечно, это все вызывает улыбку. Взрослые люди ежедневно извергают прогнозы, заклинания.

Вот, журнал Politico, который несколько раз уже несколько раз менял даты «вторжения», теперь анонсирует 20 февраля. Одновременно глава форин-офиса Лиз Трасс уже сказала, что вторжение может последовать в любой момент в течение многих месяцев. То есть уже они себе перспективу отбивают. Госсекретарь Блинкен заявил, что вторжение – это вопрос недель, а может быть и дней. Мы знаем, что Госдепартамент доверительно проинформировал своих союзников по НАТО, что надо ждать вторжения до конца февраля.

При этом, генеральный секретарь НАТО, как бы не относиться к его деятельности, заявляет, что у них нет данных о стопроцентной вероятности нападения. И параллельно форин-офис заявляет: «Что бы не происходило, надо быть настороже, и даже если Россия отведет войска, все равно угроза не пропадет». То есть уже заканчиваются кирпичики на будущее. Закончатся учения, войска вернутся в казармы – процесс уже идет, они это видят, но уже забивают тему на веки-вечные», – заявил Лавров.