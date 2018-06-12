12.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Лавров ткнул Климкина в документы

Важной деталью прошедших в Берлине переговоров министров иностранных дел стран «Нормандской четверки» является требование России к Украине – соблюдать подписанные Минские соглашения и вести переговоры с республиками Донбасса, чего до сих пор не делает Киев.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

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«Сергей Лавров озвучил всё то же, что уже неоднократно обсуждалось раннее на переговорных площадках – осуществление минских договорённостей, формула Штанмайера, обмен задержанных лиц. Единственное, что добавилось нового, так это обсуждение о невыполнении Украиной своих обязательств по выполнению первых пунктов безопасности и даже занятие ВСУ так называемых «серых зон», предусмотренных для обеспечения разведения сил и средств.

МИДом РФ была отвергнута идея Киева о вводе миротворческой миссии на всю территорию ДНР и ЛНР, и в очередной раз было заявлено, что никакой потребности, кроме пребывания этой самой миссии на линии соприкосновения для охраны СММ ОБСЕ нет.

И, несомненно, Россия в который раз подчеркнула, что все свои действия в рамках Минска-2 Украина должна согласовывать именно с представителями республик Донбасса», – прокомментировал парламентарий.