Политнавигатор - Новости России и Украины
15.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Колониальная демократия, Преследования журналистов, Россия, Украина

Лавров требует от США и ЕС отреагировать на «выходки своих подопечных в Киеве»


МИД РФ будет требовать доступа российских дипломатов к журналистам РИА «Новости», задержанным сегодня СБУ в Киеве. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы разбираемся в этой ситуации, мы будем требовать доступа к нашим гражданам. Для нас сейчас главное понять, где они находятся, как с ними обращаются, каковы причины подобных неприемлемых действий», – сказал Лавров.

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Он признался, что новости из Киева его не удивили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для меня это, честно говоря, к огромному сожалению неудивительно. Это далеко не первая ситуация, когда украинские власти либо закрывают глаза на бесчинства неонацистских радикальных молодчиков, которые пытаются затруднить работу российских журналистов на Украине, либо сами ограничивают их деятельность», – сказал Лавров.

Он полагает, что западные структуры должны дать, наконец, принципиальную оценку происходящему на Украине

«Мы уже не раз обращали внимание наших западных партнеров на то, что они очень сдержанно  относятся к подобным выходкам своих подопечных в Киеве. Думаю, что и США и ЕС просто обязаны высказаться без каких-то двойных стандартов. Мы ждем принципиальных заявлений представителя ОБСЕ по свободе СМИ», – сказал Лавров.

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