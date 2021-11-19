Лавров: У нас есть всё, чтобы ответить на посягательства НАТО и ЕС

Владимир Гладков. Просмотров: 19.11.202120:34 (Мск), Москва,

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Новости Украины





В Москве прекрасно видят, как НАТО готовит Украину к агрессивным действиям в отношении Донбасса и Крыма, и никогда не позволят Западу покуситься на свои национальные интересы.

Об этом на брифинге по итогу переговоров с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Энн Линд заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не будем закрывать глаза на те грубейшие провокации, которые повседневно мы наблюдаем со стороны членов НАТО, и всё чаще и чаще со стороны ЕС. В том числе – его попытки подыгрывать милитаристам на Украине, организовывать какие-то учебно-тренировочные, военные миссии для украинцев, готовить украинскую армию к тем самым действиям, которыми она постоянно угрожает, заявляя, что возьмёт силой Донбасс, не желая выполнять Минские договоренности, посягают на российский Крым», – предупредил российский министр.

«Вся эта воинственная риторика и военные приготовления на Украине никоим образом не встречают никакой принципиальной оценки со стороны Запада. Так что мы видим, что происходит, но мы, я уверяю, никогда не позволим, чтобы наши законные национальные интересы были каким-то образом ущемлены, у нас есть всё, чтобы это обеспечить», – заявил Лавров.