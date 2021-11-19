Лавров: У нас есть всё, чтобы ответить на посягательства НАТО и ЕС

19.11.202120:34 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В Москве прекрасно видят, как НАТО готовит Украину к агрессивным действиям в отношении Донбасса и Крыма, и никогда не позволят Западу покуситься на свои национальные интересы.

Об этом на брифинге по итогу переговоров с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Энн Линд заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Москве прекрасно видят, как НАТО готовит Украину к агрессивным действиям в отношении Донбасса...

«Мы не будем закрывать глаза на те грубейшие провокации, которые повседневно мы наблюдаем со стороны членов НАТО, и всё чаще и чаще со стороны ЕС. В том числе – его попытки подыгрывать милитаристам на Украине, организовывать какие-то учебно-тренировочные, военные миссии для украинцев, готовить украинскую армию к тем самым действиям, которыми она постоянно угрожает, заявляя, что возьмёт силой Донбасс, не желая выполнять Минские договоренности, посягают на российский Крым», – предупредил российский министр.

«Вся эта воинственная риторика и военные приготовления на Украине никоим образом не встречают никакой принципиальной оценки со стороны Запада. Так что мы видим, что происходит, но мы, я уверяю, никогда не позволим, чтобы наши законные национальные интересы были каким-то образом ущемлены, у нас есть всё, чтобы это обеспечить», – заявил Лавров.

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