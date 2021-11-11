Лавров указал на исключительную компетенцию властей Мали в вопросе размещения ЧВК

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с малийским коллегой Абдуллаем Диопом заявил, что работа частных военных компаний находится исключительно в компетенции местного правительства.

По его словам, российские власти не имеют отношения к деятельности ЧВК, которые самостоятельно заключают контракты. Москва помогает Бамако исключительно военной подготовкой.

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«Если эти контракты заключаются с законными правительствами суверенных государств, то я не понимаю, что здесь можно усматривать негативного», — подчеркнул Сергей Лавров.

Глава МИД РФ разъяснил, что рынок услуг, которые предоставляют частные военные компании, давно создали и освоили западные страны, в том числе США и Франция. При этом Абдуллай Диоп назвал беспочвенными претензии Парижа к Бамако по поводу диалога с Москвой.

«Отношения между Мали и Россией – партнерские, и Мали ни одному государству не позволит говорить нам, с кем мы имеем право общаться, а с кем нет. Мы имеем право определять свою судьбу сами, имеем право сотрудничать с любым государством», — добавил западноафриканский министр.

По его словам, страна защищает интересы местного населения, поэтому правительство беспокоит не сотрудничество с ЧВК, а безопасность национальных территорий.

«Мы понимаем, что малийские власти должны иметь возможность сами принимать решения. Это наше право, наша ответственность. Наше основное беспокойство – это обеспечение безопасности нашей территории, — завершил Абдуллай Диоп.

Ранее МИД России официально подтвердил, что Бамако и «ЧВК Вагнера» подписали соглашение, поэтому в Мали прибыли граждане РФ, которые приступили к тренировкам личного состава малийской армии.