Лавров: Украина рвёт связи с РФ только на публику. Всё выгодное Киеву продолжает работать

01.12.2021  13:35 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина, Экономика
Новости Украины

Украина вводит санкции против только тех российских предприятий, которые не участвуют в создании ее ВВП.

Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина вводит санкции против только тех российских предприятий, которые не участвуют в создании ее...

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«Мы в принципе против введения односторонних санкций, хотя в случае с Украиной санкции уже явились бы односторонними, поскольку Украина сама санкционировала многих наших граждан и отдельные предприятия. Замечу, те предприятия, которые не делают вклад в создание ВВП Украины. Прекрасно продолжаются взаимовыгодные экономические связи. И никто на этот счет не возмущается. Возмущаются по поводу ситуаций, которые можно разгонять в медийном пространстве без какого-либо ущерба для себя. Это специфическая черта украинских руководителей», – сказал Лавров.

По его словам, Россия вводит санкции только против тех украинцев, которые особо активны в медийной сфере.

«Мы тоже в ответ приняли необходимые меры по отношению к записным русофобам, которые ежедневно отмечаются на медийной площадке с неприемлемыми заявлениями», – сказал Лавров.

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