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Новости Украины

Вопрос признания независимости ЛНР и ДНР зависит от выполнения подписанных в Минске договоренностей.

Об этом в интервью российским СМИ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат подчеркнул, что подписывая договоренности, лидеры республик согласились изменить результаты референдума о независимости в пользу сохранения территориальной целостности Украины.

«Что касается признания, я думаю, что [экс-посол США в РФ] Майлк Макфол наряду с огромным вкладом в разрушение всего конструктивного в российско-американских отношениях, может быть, не успел ознакомиться с «Минскими договоренностями», которые были согласованы в феврале 2015 года и в которых идет речь о сохранении единства и территориальной целостности Украины.

Это было сделано в ситуации, когда уже за несколько месяцев до встречи в Минске республики, Луганская и Донецкая, провозгласили свою независимость и Германия и Франция, которая вместе с нами и с Украиной согласовали текст «Минских договоренностей», очень просили, и Петр Порошенко к этим просьбам присоединялся, чтобы мы убедили лидеров двух республик подписаться под «Минскими договоренностями», тем самым изменяя результаты референдума, которые были зафиксированы весной 14-го года.

Так что Майклу Макфолу надо ознакомиться с историей этого региона, потому что вопрос о признании должен рассматриваться в контексте нашей твердой линии на то, чтобы заставить Запад заставить Киев выполнять «Минские договоренности». Тогда все будет в порядке, как и предусмотрено этим документом», – заявил Лавров.