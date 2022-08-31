Лавров ушел от ответа на вопрос, займёт ли Россия всю Запорожскую область

31.08.2022  19:21 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос школьника, который поинтересовался, будет ли референдум о присоединении к России проходить только в освобожденных районах Запорожской области или на всей ее территории.

Вопрос прозвучал в рамках марафона Российского общества «Знание», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос школьника, который поинтересовался,...

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«Мы не раз говорили, что мы хотим достигнуть целей СВО, которые заключаются в устранении угроз русским и русскоязычному населению Донбасса, республикам, которые мы признали. Устранение угроз нацизма – цели денацификации. И демилитаризации Украины, чтобы с территории этой страны не проецировались угрозы безопасности РФ. Эти задачи решаются последовательно. А судьбу тех территорий, которые мы освобождаем от неонацистского режима – будут решать те люди, которые там живут», – сказал Лавров.

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