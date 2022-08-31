Лавров ушел от ответа на вопрос, займёт ли Россия всю Запорожскую область

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос школьника, который поинтересовался, будет ли референдум о присоединении к России проходить только в освобожденных районах Запорожской области или на всей ее территории.

Вопрос прозвучал в рамках марафона Российского общества «Знание», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Мы не раз говорили, что мы хотим достигнуть целей СВО, которые заключаются в устранении угроз русским и русскоязычному населению Донбасса, республикам, которые мы признали. Устранение угроз нацизма – цели денацификации. И демилитаризации Украины, чтобы с территории этой страны не проецировались угрозы безопасности РФ. Эти задачи решаются последовательно. А судьбу тех территорий, которые мы освобождаем от неонацистского режима – будут решать те люди, которые там живут», – сказал Лавров.