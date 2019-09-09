09.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Мнение, Россия, Украина
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Лавров увидел перспективу нормализации с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал обмен заключенными, произошедший с Украиной, указав на появившуюся по его мнению “перспективу нормализации отношений между странами”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Мы все выразили удовлетворение состоявшимся обменом 35 на 35”, — сказал Лавров. “Это позволяет рассчитывать на то, что параллельно с урегулированием ситуации на Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализовываться, и те односторонние антироссийские решения, которые принимал режим Порошенко, будут отозваны”, — заявил Лавров российскому Интерфвксу.

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