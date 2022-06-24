Лавров увидел в Беломайдане «агонию однополярного мира»

24.06.2022  12:54 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Майдан, Политика, Россия


Беломайдан 2020 года был частью атаки Запада против России.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу «Беларусь-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беломайдан 2020 года был частью атаки Запада против России. Об этом министр иностранных дел...

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«Я согласен с тем, что это часть одной и той же ожесточенной кампании, в которой проявляется агония однополярного мира. Именно поэтому Запад действует так остервенело в последние пару лет», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия была готова в 2020 году оказать Белоруссии любую поддержку.

«У российского руководства не было никаких сомнений в том в том, что мы должны помочь нашему братскому, союзническому народу и государству… Россия незамедлительно оказала политическую, моральную поддержку и была готова оказать любую другую поддержку для недопущения государственного переворота», – подчеркнул министр.

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