Лавров увидел в Беломайдане «агонию однополярного мира»

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Беломайдан 2020 года был частью атаки Запада против России.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу «Беларусь-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я согласен с тем, что это часть одной и той же ожесточенной кампании, в которой проявляется агония однополярного мира. Именно поэтому Запад действует так остервенело в последние пару лет», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия была готова в 2020 году оказать Белоруссии любую поддержку.

«У российского руководства не было никаких сомнений в том в том, что мы должны помочь нашему братскому, союзническому народу и государству… Россия незамедлительно оказала политическую, моральную поддержку и была готова оказать любую другую поддержку для недопущения государственного переворота», – подчеркнул министр.