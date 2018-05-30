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Лавров увидит Ким Чен Ына раньше Трампа
США не сможет в одиночку разрешить проблемы Корейского полуострова.
Об этом сегодня на международном форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя свой предстоящий визит в КНДР 31 мая.
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«Я был приглашен и принял приглашение. Цель этого визита, как и любого другого заключается в том, чтобы рассмотреть двусторонние отношения и обсудить ситуацию в регионе», – сказал Лавров.
Он полагает, что в рамках «дорожной карты», намеченной Россией и Китаем, неизбежны переговоры 6 стран.
«Мы поддерживаем перемены в отношениях между двумя Кореями и в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном. Надеемся, что переговоры не выльются в ультиматум. Задачу денуклеаризации Корейского полуострова трудно решить одним махом», – подчеркнул глава МИД РФ.
Метки: Ким Чен Ын, КНДР, Сергей Лавров
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