Лавров: Уже даже Зеленский испугался подзуживания Запада к войне
МИД РФ не будет публиковать ответы США на российские предложения по гарантиям безопасности, поскольку об этом попросила американская сторона, но обнародует суть позиции Вашингтона.
Об этом сегодня в Госдуме заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос депутата, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Если у них такое отношение ко всему происходящему, наверное, мы не можем публиковать американский документ. Но суть их реакции на наши документы, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована. Я уверен, что это мы сделать сможем», – сказал Лавров.
Он уверен, что сейчас Запад подталкивает Украину к провокации на Донбассе.
«Запад, конечно, нагнетает: эвакуация, накачивание оружием параллельно с подзуживанием украинской элиты. Хотя сама украинская элита, по-моему, уже слегка испугалась от того, что ее Запад чересчур стал запугивать.
Уже и Зеленский, и министр иностранных дел, и секретарь СНБО, и министр обороны говорят: мы ничего особого не видим они на своей территории, не надо обострять. А Запад не хочет, чтобы они успокаивались, и сам не хочет успокаиваться.
Запад очень хочет какой-то реальной провокации. Цель такого немножко сюрреалистического поведения Запада, все эти «санкции из ада», для меня очевидно преследуют цель, чтобы киевский режим сорвался в силовую операцию на Донбассе. Либо другим способом похоронить мирные договоренности, несмотря на заклинания Парижа, Берлина и Вашингтона о том, что это безальтернативный путь к урегулированию», – сказал Лавров.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.