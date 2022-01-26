Лавров: Уже даже Зеленский испугался подзуживания Запада к войне

26.01.2022  15:51 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

МИД РФ не будет публиковать ответы США на российские предложения по гарантиям безопасности, поскольку об этом попросила американская сторона, но обнародует суть позиции Вашингтона.

Об этом сегодня в Госдуме заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос депутата, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

МИД РФ не будет публиковать ответы США на российские предложения по гарантиям безопасности, поскольку...

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«Если у них такое отношение ко всему происходящему, наверное, мы не можем публиковать американский документ. Но суть их реакции на наши документы, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована. Я уверен, что это мы сделать сможем», – сказал Лавров.

Он уверен, что сейчас Запад подталкивает Украину к провокации на Донбассе.

«Запад, конечно, нагнетает: эвакуация, накачивание оружием параллельно с подзуживанием украинской элиты. Хотя сама украинская элита, по-моему, уже слегка испугалась от того, что ее Запад чересчур стал запугивать.

Уже и Зеленский, и министр иностранных дел, и секретарь СНБО, и министр обороны говорят: мы ничего особого не видим они на своей территории, не надо обострять.  А Запад не хочет, чтобы они успокаивались, и сам не хочет успокаиваться.

Запад очень хочет какой-то реальной провокации. Цель такого немножко сюрреалистического поведения Запада, все эти «санкции из ада», для меня очевидно преследуют цель, чтобы киевский режим сорвался в силовую операцию на Донбассе. Либо другим способом похоронить мирные договоренности, несмотря на заклинания Парижа, Берлина и Вашингтона о том, что это безальтернативный путь к урегулированию», – сказал Лавров.

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