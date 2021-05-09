Лавров в Казахстане: Дипломатию и миролюбие приняли за слабость

09.05.2021, Москва, Айнур Курманов

Никто не сомневается в профессионализме и в высочайшем уровне Сергея Лаврова, который признан как виртуоз и знаток своего дела, но его недавний визит в Казахстан и интервью официальным назарбаевским СМИ вызвали разочарование у определенной русскоязычной части казахстанского общества, которая надеялась на более жесткую позицию России по принципиальным вопросам языковой и национальной политики.

Надо понимать, что около 70-ти процентов населения в республике вне зависимости от национальности находится в российском информационно-культурном пространстве, которое власти Казахстана в течение последних лет стараются всячески сузить и урезать. И отсутствие реакции на недружественные действия Нур-Султана (Целинограда), связанные с допуском американских военных и полувоенных организаций, а также на строительство моноэтнического государства с националистической идеологией вызывает у многих сторонников интеграции недоумение.

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Более того, внутри страны официальная пропаганда пытается представить это дело, как полное согласие Кремля с проводимым курсом правящей казахстанской элиты. В ход идут и соответствующие информационные технологии, когда через вопросы придворных журналистов добиваются соответствующих дипломатических ответов, которые вырванные из контекста представляются для телезрителей в соответствующем виде.

В частности, в своём интервью от 6 мая главному провластному телеканалу «Хабар» Сергей Лавров дезавуировал заявления депутатов Государственной думы Никонова и Фёдорова, назвав их отдельными парламентариями, которые высказывают лишь свою точку зрения по территориям Северного Казахстана, никак не связанную с позицией российского государства. По его словам, данные политики специально пытаются акцентировать на себе внимание подобными скандальными выступлениями.

«Но никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану, которые подвергали бы сомнению договоренности о том как мы своё союзничество развиваем, никогда не прозвучало и не прозвучит. Эти договоренности заключаются в том, что мы полностью уважаем суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость друг друга и мы развиваем союзнические отношения на основе тех документов, которые согласованы, подписаны главами государств, одобрены парламентом и являются законом и являются частью международного права», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Да, все сказано Сергеем Лавровым предельно корректно и в духе вежливости и дипломатии, в качестве стремления успокоить казахстанских партнёров. Но проблема в том, что Нур-Султан не оценил этого и использовал данное интервью в качестве доказательства своей победы. Ряд казахстанских телеграм-каналов уже начали злорадствовать, что таким образом добились от Москвы очередных уступок и признания своей полноценности и значимости.

Проблема в том, что в восточной традиции такие дипломатические заявления и попытки умилостивить воспринимаются как признак слабости и неспособности к жесткому проведению своей политики. Тем более, казахстанские «парламентарии» и штатные националисты и не собираются снижать накал своей русофобской и антироссийской кампании, которая выражается в массовых переименованиях населенных пунктов, улиц и даже регионов, напоминающих о едином историческом прошлом.

В стране полным ходом идет «украинизация» общества посредством «национальной революции» сверху, когда на официальном уровне предполагается признание «голодомора», создана государственная комиссия по окончательной реабилитации пособников нацизма, а улицы называются в честь идеолога Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС Мустафы Шокая (Чокая). И этот поворот происходит на протяжении более семи лет.

На этом фоне фактически казахстанскими властями внедряется система Апартеида, что подтвердилось во время судебного спектакля по кордайским событиям, когда в феврале прошлого года десятки тысяч дунган на юге республики подверглись погрому и бежали в соседнюю Киргизию от озверелых казахских нацистов. В итоге власти осудили на значительные сроки дунган, которые оказывали сопротивление, а те, кто призывал к резне и поджогам, отделались легким испугом и условными сроками.

И такая политика в отношении национальных меньшинств санкционирована президентом Касым-Жомартом Токавыем, который вместо слов поддержки посоветовал дунганской общине «лучше изучать казахский язык». Можно прийти к выводу, что это была лишь репетиция полномасштабных чисток, которая отрабатывалась на беззащитном малом народе, а затем может быть применена и к русским, и русскоязычным.

Так, за осуждение этой этнической чистки был арестован и сейчас сидит на скамье подсудимых по обвинению в «разжигании межнациональной розни» известный общественный деятель и сторонник объединения с Россией Ермек Тайчибеков. За поддержку народа Донбасса более 30-ти добровольцев из числа граждан Казахстана также оказались в заключении на разные сроки, начиная с 2014-го года. Последние вопиющие случаи связаны с арестом Сергея Шалашова, который потерял ногу во время боевых действий и с выдачей ополченца Евгения Щербака.

На этом фоне всевозможные придворные поэты, статусные нацисты, призывающие создавать концлагеря, выселять и даже уничтожать носителей русского языка свободно себя чувствуют и получают трибуну в многочисленных националистических изданиях, финансируемых из бюджета. Отсутствие внятной позиции по поводу роста националистических движений и русофобских настроений, а также появления прозападных организаций, выступающих за отказ от интеграции и за ревизию и отказ от общего исторического прошлого, может потом дорого обойтись.

То же самое можно сказать по поводу уже многочисленных военных и полувоенных организаций Пентагона и НАТО, которые появляются как грибы в Казахстане, а также о целой серии военных учений, одна из которых под названием «Степной орёл» пройдет в июле этого года. Ведь их деятельность направлена против России, как союзника по ОДКБ, и против Китая, как члена ШОС и важного торгового партнера. К тому же наличие военно-биологической лаборатории в Алматы и сети НИИ, работающих по программам Пентагона, еще раз показывают, что власти Казахстана показательно нарушают свои союзнические обязательства.

Ведь получилось же в Армении у Сергея Лаврова подписать с министром иностранных дел Айвазяном меморандум о биологической безопасности, где прописывается возможность допуска российских ученых на территорию 12-ти американских военных лабораторий. Почему бы не поставить подобные же вопросы и предложения перед Нур-Султаном? Отказ Казахстана просто еще раз показал бы реальную суть политики «союзника», которая уже не многовекторная, а явно прозападная.

В любом случае, от Сергея Лаврова в Казахстане ждали не заигрываний с местными властями, которые воспринимают слова дипломатии как проявление слабости, а четкой позиции по военно-политическим вопросам дальнейшего функционирования ОДКБ и наличия на территории республики организаций и лабораторий потенциального противника.