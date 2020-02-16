Лавров в Мюнхене: Пока не поздно, надо прислушаться к предложению Путина

16.02.2020, Москва, Михаил Рябов

Россия ждет реакции на предложение Владимира Путина о встрече лидеров стран – постоянных членов Совбеза ООН. Мероприятие необходимо провести, пока не стало поздно, – в мире стремительно растет напряженность.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по безопасности в Мюнхене, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кризис доверия особенно остро ощущается в европейских делах. Нагнетание напряженности, продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей, накачка оборонных бюджетов сверх всякой меры – все это генерирует непредсказуемость. В «железе» воссоздается структура противостояния «холодной войны». Пора, пока не поздно, отказаться от культивирования фантома «российской угрозы», да и любой другой угрозы, вспомнить о том, что нас объединяет», – цитирует Лаврова официальный сайт МИД РФ.

«На наших глазах разрушается система договоренностей в сфере стратегической стабильности и нераспространения, понижается порог применения ядерного оружия, множатся региональные кризисы, попираются нормы международного права, в том числе путем силового вмешательства в дела суверенных государств, незаконных санкций и жестких протекционистских мер, подрывающих мировые рынки и глобальную торговую систему. Происходит, если можно так выразиться, варваризация международных отношений», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

«В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину Победы во Второй мировой войне. Прискорбно, что юбилей сопровождается попытками грубо исказить историю, поставить на одну доску нацистских палачей и освободителей Европы», – также упомянул Лавров.