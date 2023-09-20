Лавров в ООН: Всерьёз обсуждается введение уголовки за русский язык

Константин Серпилин.  
20.09.2023 23:44
  (Мск) , Нью-Йорк
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Дзен, ООН, Политика, Россия


Страны западного блока не только активно поддерживают оголтелую русофобию на Украине и Прибалтике, но и сами не исполняют заключённых с русскими договоров.

Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока не только активно поддерживают оголтелую русофобию на Украине и Прибалтике, но...

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«Запад не только не сдерживает своих протеже в Киеве, но и с энтузиазмом поддерживает и поощряет их антироссийскую политику. Подобным образом члены ЕС и НАТО десятилетиями поощряют действия Латвии и Эстонии по поражению в правах сотен тысяч жителей, которых нарекли «не гражданами».

Теперь уже всерьёз обсуждают введение уголовной ответственности за использование русского языка. Высокие должностные лица официально заявляют, что распространение сведений о возможности прохождения местными учащимися российских дистанционных школьных программ, должны рассматриваться чуть ли не как угроза национальной безопасности, и требуют внимания правоохранительных органов», – сказал Лавров.

При этом он возмутился, что договариваться о чём-то со странами западного блока или их вассалами бесполезно.

«В прошлом году все подписанты Минских договорённостей, кроме Путина, признали, что подписывая этот договор, они не собирались его выполнять, а лишь стремились выиграть время для укрепления военного потенциала Украины, и накачивания её оружием против России», – добавил министр.

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