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Несмотря на то, что рост цен на энергоресурсы действительно пополняют казну, Россия, как серьёзное государство со своим стратегическим планированием, предпочитает стабильность.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной с иранским коллегой Аббасом Аракчи пресс-конференции в Тегеране, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что Россия только приветствует возобновление судоходства в Ормузском проливе, если Ирану будут даны гарантии неповторения агрессии.

«Насчёт цен на нефть. Мы никогда не начинали атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, за исключением тех случаев, когда речь шла об объектах, напрямую поставляющих соответствующую продукцию для ВСУ, которые затем осуществляют теракты против российских граждан. И президент Путин подчёркивал, что не мы начинали этот процесс подрыва стабильности на мировых энергетических рынках. Начали это, прежде всего, европейцы и администрация Байдена, когда решили демонстративно, с гордостью отказаться от российских энергоносителей. Евросоюз до сих пор говорит, что они будут эту политику продолжать», – напомнил Лавров.

«Да, есть такие высказывания, что «русские выигрывают от того, что такой кризис сложился на энергетических рынках, они потирают руки, цены растут, они пополняют свою казну, чтобы продолжать финансировать агрессию», как это называется на Западе, против Украины. Президент Путин не раз подчёркивал: «Мы не заинтересованы в волатильности цен». В том, что цены скачут то вверх, то вниз – мы, как серьёзные государства, хотим стабильности, включая стабильные цены. Это необходимо для того, чтобы долгосрочно планировать наше развитие. И последний бюджет, который сейчас рассматривается, он исходит именно из такого сценария», – подчеркнул министр.

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