Лавров включил «злого копа»: новый «Минск» отменяется?

Многие, наверное, обратили внимание на довольно резкое изменение тональности российских топ-дипломатов – вместо привычного надувания щек и размазывания манной каши по тарелке, появилась несвойственная московским жесткость в формулировках и оценках. А вместо прежнего блеяния на тему «Нас обманули» пришел здоровый скепсис относительно щедрых даров западных «данайцев».

Глядя на это, заметно приободрились наши домашние «ястребы» и всегдашние критики поведенческой линии ведомства Лаврова. Глядите-ка, эти вечные неисправимые толстовцы, оказывается, обучаемы. И прямо сейчас учатся работать в амплуа «плохих полицейских»!

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Чтобы не быть голословным, сошлюсь на свежее выступление Лаврова на Примаковских чтениях в Москве. Прошедшее незамеченным массовым обывателем, оно стало мини-сенсацией в экспертных кругах и, что куда более важно, на Западе. Который, собственно, и был настоящим адресатом этого послания, а вовсе не слушатели дискуссионной панели у «примаковцев».

«Они [западные страны] говорят об этом, что когда все закончится, они хотят закончить так втихаря, по-хитрому, заморозить, выиграть время, как было с Минскими соглашениями, вооружить опять нацистский режим в Киеве и продолжать свою агрессию, гибридную, негибридную, против России».

«Даже когда они говорят, что «вот когда все закончится», большинство санкций останутся. Поэтому нам надо жить своим умом».

«Когда протрезвление придет, и если оно придет, <…> мы десять раз подумаем и взвесим все эти предложения, насколько они отвечают нашим интересам, и насколько эти европейские коллеги надежны и договороспособны. Они свою договороспособность, репутацию подорвали очень и очень сильно, может быть, не окончательно еще»…

а потому Россия «10 раз подумает, если Европа предложит восстановить отношения».

Все это сказано в контексте идущей сейчас в политических кругах Запада и периодически выплескивающейся на страницы тамошних СМИ внутренней полемики насчет коррекции прежней, по факту провалившейся стратегии относительно России. Как известно, часть западников толкает Зеленского на переговоры с Москвой, используя как аргумент уменьшение до критически необходимого уровня военных поставок и финансовой помощи киевскому режиму.

Мнение этих кругов, их разочарование в происходящем, и то, какими соображениями они руководствуются в своем желании заморозки, хорошо отражает свежая публикация The Washington Post:

«Нация не ополчилась против Владимира Путина, а усилия Запада наказать Россию не ослабили его хватку за власть. Все наивные прогнозы о том, что народное недовольство, вызванное санкциями и ограничениями, наложенными военным временем на повседневную жизнь, приведет к падению режима Владимира Путина, не оправдались, – говорится в докладе Российского Евразийского центра Карнеги и «Левада-Центра» ( обе организации признаны иноагентами в РФ – Ред). Важно, что большинство россиян убеждены, что Россия заплатила такую высокую цену, что не должна отказываться ни от одной из оккупированных ею территорий Украины, а Путин должен заставить Киев согласиться с захватом земель. Согласно докладу, 68% россиян поддерживают продолжение конфликта, в котором погибли десятки тысяч человек с каждой стороны, а 22% категорически выступают против прекращения огня при любых обстоятельствах».

Согласитесь, не на это, ну совсем не на это рассчитывали руководящие западники, накачивая оружием и деньгами Украину, затевая санкционную войну с Россией и все такое прочее. Вот им то и адресованы слова Лаврова – что минские «были вчера и по три», а сегодня уже цена вопроса совсем другая, да и доверие еще надо заслужить. Конечно, это всего лишь обычная дипломатическая игра, и при необходимости у Лаврова включат совсем другой репертуар, но по состоянию на сейчас Кремль дает понять, что переговоры на тех условиях, которые предлагает Запад, ему совсем неинтересны.

Проблема в том, что никаких других условий Запад Кремлю предложить не может. По крайней мере, пока. Характерно, что наиболее умные западники в самой России, типа Григория Явлинского, буквально криком кричат украинцам: идиоты, договаривайтесь пока не поздно! И четко указывают на наиболее благоприятный момент для начала таких переговоров: в промежутке между потерей Харковщины и уходом из Херсона.

Но этот момент Зеленский и Ко благополучно прос**али, как та старуха из пушкинской сказки, отвергнувшая статус царицы в расчете на повышение до «владычицы морской», но в итоге оказавшаяся у разбитого корыта.

На что теперь рассчитывают в Киеве? Ответ тоже известен – на ту часть западников, которая предпочтет жать не на тормоз, а на газ, в надежде отбить уже вложенное в конфликт с процентами. Мнение этой группы предельно четко выразил на днях помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен, по словам которого переговоры Украины с Россией о прекращении войны в текущий момент бессмысленны. Интересно, как трактует чиновник Госдепа причины этой «бессмысленности»:

«Мы не видим никаких признаков того, что Россия готова участвовать в предметных, реальных мирных переговорах. Похоже, что российская сторона считает, что нужно подождать ещё, как минимум, год или больше, прежде чем рассматривать вопрос о прекращении войны. В таком случае – это был бы не диалог, а «монолог о капитуляции Украины».

В переводе с дипломатического на русский: по мнению американцев «реальные, предметные переговоры» могут вестись исключительно в одном формате – о капитуляции России.

И вот уже этой, агрессивной части западного истеблишмента, адресовано еще одно послание от российского МИДа, проговоренное замминистра Сергеем Рябковым, чьи слова тоже разлетелись на цитаты в западной прессе. Дипломат не исключил вооруженного конфликта РФ непосредственно со странами НАТО, добавив, что Россия готова к такому повороту сюжета, но при этом возложив ответственность за него исключительно на само НАТО.

«Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. Люди, которые продолжают испытывать нас на прочность, видимо, уверовали, что пределов их собственному «гемблингу», игре на повышение ставок, нет. Но они могут оказаться в числе проигравших», — сказал Рябков в интервью «Известиям».

Примечательно, что Рябков вслед за своим шефом также исключил восстановление отношений России и НАТО «в обозримой перспективе». А это значит, что в Кремле все же решились играть в долгую, насколько получится. А значит, и «ждунам» нового «Минска» и тем, кто подозревает власть в подготовке нового «предательского договорняка» пока что можно выдохнуть и расслабиться.