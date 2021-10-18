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18.10.2021 16:15 (Мск), Москва, Максим Никифоров
 
Африка, Политика, Россия, США
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Лавров: вмешательство США спровоцировало напряженность в суданском обществе

Лавров ответил на вопрос о Судане после встречи с руководителем МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой...

Лавров ответил на вопрос о Судане после встречи с руководителем МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой.

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о продолжающихся попытках Запада вмешиваться во внутренние дела Судана, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ФАН.

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Министр напомнил, что Судан разделился на два государства по инициативе внешних игроков во главе с США, а суданцы, в свою очередь, согласились с таким подходом. Россия же в этом процессе сыграла стабилизирующую роль, обеспечивая «мирный развод».

«После того, как этот «развод» состоялся, те, кто его затевал, стали проявлять недовольство уже тем, как сами суданцы стремятся обустраивать свои страны и налаживать свою жизнь. Началось очередное внешнее вмешательство», — рассказал он.

Лавров отмечает, что на практике эта политика выражалась в навязывании шоковых реформ, приведших к росту безработицы и коррупции. В результате, отмечает министр, суданское общество находится в очень серьезном напряжении, спровоцированном действиями стран Запада во главе с США.

«Мы исходим из того, что необходимо прекратить любые вмешательства во внутренние дела этой страны. Вмешательства в дела любой страны приводят всегда к плачевным результатам», — резюмировал Лавров.

Тема Судана была поднята в ходе пресс-конференции по итогам переговоров Лаврова с руководителем МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой. Министр находится в России с рабочим визитом с 17 по 19 октября.

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