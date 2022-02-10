Лавров возмутился политикой США на Балканах

США пытаются сделать Балканы сферой своего безраздельного влияния, одновременно отказывая России в праве на такие сферы.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на совместной пресс-конференции со своей британской коллегой Элизабет Трасс в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Евросоюз заявляет, например, что на Балканах русским делать нечего, как и в Африке, кстати сказать, а США даже назначают посла по особым поручениям, который будет заниматься реформой избирательного законодательства Боснии и Герцеговины.

Это не сфера влияния? Это не претензии на то, что США будут руководить всеми процессами на Балканах? По-моему, это очевидный факт», – сказал Лавров.