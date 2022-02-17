Лавров возмутился: США хотят рассорить Сербию с Россией

Евросоюз пытается объявить Балканы зоной своего безраздельного влияния и вытеснить оттуда Россию.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на совместной пресс-конференции со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сегодня вспоминали, как руководители Евросоюза заявляли, что на Балканах они должны все решать, а России там делать нечего. Недавно господин Борель заявил, что в Африке Россия мешает Евросоюзу. То есть для Евросоюза могут быть какие-то зоны влияния, а для России даже ее соседи не являются чем-то, куда Евросоюз и НАТО не могут активно проникать, причем, с тем, чтобы работать там против РФ», – сказал Лавров.

Министра возмутило поведение спецпредставителя Госдепа США .Габриэля Эскобара, который пытается рассорить Сербию с Россией.

«Есть такой представитель США на Балканах господин Эскобар. Он тут начал делать заявления о том, что Сербия должна прекратить покупать газ в России и обязана искать альтернативу российскому газу. Это разве не попытка сделать Сербию своей зоной влияния и разорвать ее открытые честные, доверительные отношения с РФ?», – сказал Лавров.