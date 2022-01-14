Лавров вспомнил о Цимбалюке, а ему показали Шария

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Новости Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вспомнил о скандальном корреспонденте информагентства УНИАН Романе Цимбалюке, недавно сбежавшем из Москвы в Киев, когда сегодня на пресс-конференции его пресс-секретарь Мария Захарова анонсировала вопрос украинского журналиста.

«Есть такой мэм – ни слова об Украине без Украины». И есть такая традиция всегда предоставлять слово журналистам из Украины. Я думаю, что нужно объединить мэм и традицию…», – начала Захарова.

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«Господин Цимбалюк у нас?», – мрачно поинтересовался Лавров.

«В этот раз Анатолий Шарий с нами», – ответила Захарова.

Вышедший на видеосвязь Шарий проинформировал министра, что находится «под персональными санкциями президента Украины» и задал вопрос от «дружественной Украины». Его интересовало, что в реальности стоит за «ультаматумом» России, выдвинутом США.

«Мы не играли в игру «проси больше – дадут меньше». Известная такая одноходовочка. У нас все гораздо серьезней. Мы категорически не приемлем появление Североатлантического альянса прямо на наших границах. Это по-настоящему красная линия, и они это знают. Даже если Украина остается не НАТО, там возможны двухсторонние договоренности с американцами и англичанами, которые там создают военные объекты. Это нам тоже неприемлемо. Размещение на территории наших соседей ударных вооружений – это еще одна красная линия», – сказал Лавров.

Он предостерег Евросоюз от направления на Украину военно-учебной миссии «для тренировки антироссийских подразделений».