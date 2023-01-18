Лавров высмеял Байдена, а в недружественные страны записалась только Япония
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров нашел повод высмеять президент США Джо Байдена на сегодняшней пресс-конференции.
Это произошло в тот момент, когда один из журналистов никак не мог включить микрофон, чтобы задать вопрос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У вас быстрее, чем у некоторых президентов получилось», – «утешил» его Лавров.
Еще один смешной эпизод случился в конце пресс-конференции, когда спикер МИД Мария Захарова спросила министра, кто задаст последний вопрос.
«Давайте недружественным странам, если они здесь. Кто недружественный, поднимите руки», – предложил Лавров.
Никто из журналистов руки не поднял. В итоге Захарова предоставила слово представителю японских СМИ.
Спасибо!
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