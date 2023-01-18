Лавров высмеял Байдена, а в недружественные страны записалась только Япония

Елена Острякова.  
18.01.2023 18:27
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров нашел повод высмеять президент США Джо Байдена на сегодняшней пресс-конференции.

Это произошло в тот момент, когда один из журналистов никак не мог включить микрофон, чтобы задать вопрос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров нашел повод высмеять президент США Джо Байдена на...

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«У вас быстрее, чем у некоторых президентов получилось», – «утешил» его Лавров.

Еще один смешной эпизод случился в конце пресс-конференции, когда спикер МИД Мария Захарова спросила министра, кто задаст последний вопрос.

«Давайте недружественным странам, если они здесь. Кто недружественный, поднимите руки», – предложил Лавров.

Никто из журналистов руки не поднял. В итоге Захарова предоставила слово представителю японских СМИ.

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