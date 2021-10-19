Лавров взбесил еврочиновников – эксперты комментируют разрыв РФ с НАТО

19.10.2021 21:58 (Мск), Москва, Елена Острякова

Россия прекратила работу военной миссии НАТО в Москве, для контактов с Россией НАТО теперь следует обращаться к российскому послу в Бельгии.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО», – сказал Лавров.

Ранее НАТО выслало семь российских дипломатов из своей штаб-квартиры.

«И без высланных дипломатов (вы знаете, я за то, чтобы русские сидели в России) НАТО постоянно обвиняет нас в каких-то дикостях. То мы им GPS портим, то подводные лодки в Швецию засылаем, то нагнетаем. Хотя это натовские самолеты летают вдоль наших границ, а не наши – вдоль натовских. И это натовские корабли прутся в Черное море, где им вообще нечего делать. И это не мы вышли из договора по открытому небу. И не мы придумали размещать ПРО. И не мы размещаем ядерные ракеты в Европе. Вот пусть они теперь с ним там и остаются. А мы тут уж как-нибудь сами. С нашими межконтинентальными баллистическими ракетами», – отреагировал на решение журналист RT Максим Кононеко в своем телеграм-канале.

Эксперты полагают, что этот «обмен ударами» пока не грозит перерасти в военное противостояние, но означает подготовку к нему.

«Есть угроза возникновения провокаций. НАТО и США не готовы развязать глобальный конфликт с Россией. Они честно это признают. Для того, чтобы быть готовыми к этому, им нужно некое время. При этом они считают, что открытая политика России в отношении стран Европы подрывает единство стран НАТО. Поэтому сейчас они являются инициаторами прекращения всякого диалога с Россией, чтобы исключить для нее возможность влиять на какие-то решения в этих странах и добиться, таким образом, сплоченности внутри блока для решения глобальных вопросов. В том числе – сдерживания России через силовые методы», – сказал на youtube-канале «Sputnik на русском» военный эксперт Алексей Леонков.

Шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович считает, что разрыв отношений с НАТО не имеет никакого значения на фоне наладившегося диалога с США.

«Отношения России с НАТО как с военно-политическим блоком – это отношения с США. Они развиваются на удивление резво – в русле критического взаимодействия. А других субъектов в НАТО нет. Отношения России с НАТО как с организацией – это отношения с международной бюрократией, которая одинаково бесполезна, прожорлива и отвратительна – что в ОБСЕ, что в Еврокомиссии, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, что в штаб-квартире НАТО в Монсе. Отказ от этих отношений, озвученный Лавровым, это не более чем оптимизация расходов на дипломатический штат», – написал Носович.

Политолог Максим Жаров согласен с такой оценкой, но считает, что даже бюрократическую формальность Россия может использовать в своих интересах.

«Отказ Кремля иметь дело с евро- и НАТО-бюрократией объективно работает на усиление зависимости этих структур от США. Однако по факту потеря субъектности ЕС и НАТО в отношениях с Россией приводит ключевых игроков в этих структурах в неистовство. Эти эмоции европейцев Кремль может грамотно использовать в свою пользу, если при каждом своём «разрывном» шаге будет напоминать им об их зависимости от США. Такой подход уже доказал свою работоспособность в отношениях с Украиной, где Зеленский, после того как Кремль статьей Медведева указал ему на дверь, выпрыгивает из штанов, лишь бы вновь обратить на себя внимание Путина», – написал Жаров.