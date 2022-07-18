Лавров: Запад и Киев не смогли ответить на элементарные вопросы о Буче

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Новости Украины

Западная пропаганда набила руку в создании громких обличительных фейков, перекрывая доступ к альтернативной точке зрения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованной «Известиями» статье пишет глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Он убежден, что, «проигрывая на поле боя, украинский режим и его западные покровители не гнушаются устраивать инсценировки «на крови», чтобы демонизировать Россию.

«О том, какова цена этим обвинениям, говорит один простой факт: показав на весь мир «трагедию Бучи» в начале апреля 2022 года (есть подозрения, что к «оформлению мизансцены декораций» приложили руку англосаксы), Запад и Киев до сих пор не отвечают на элементарные вопросы о том, установлены ли имена погибших и каковы результаты патологоанатомических исследований», – пишет Лавров.

По его словам, «пропагандистская «премьера» постановки в западных СМИ состоялась, а теперь концы в воду, ушли в отказ, потому что сказать нечего».

«В этом весь смысл алгоритма западной политики: состряпать информационный фейк, раздуть его до вселенской катастрофы в течение пары-тройки дней, перекрывая доступ населения к альтернативным сведениям и оценкам, а когда факты все-таки пробьют себе дорогу, их просто игнорируют, в лучшем случае — упоминают на последних полосах новостей мелким шрифтом», – обращает внимание глава МИД РФ.

Лавров призывает осознавать, что такого рода вещи не являются безобидными игрушками в медиавойне, поскольку постановки прямо используются как предлог для вполне материальных действий: наказания «обвиняемых» стран санкциями, осуществления против них варварских агрессий, как было с Ираком и Ливией, или, как в случае с Украиной, для использования как расходного материала в войне Запада против России.